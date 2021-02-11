Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 февраля

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Немного пасмурно, но сухо – синоптики обещают в столице в субботу без осадков, температура воздуха 12 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Преимущественно облачная и временами ясная погода ожидается в Тбилиси в субботу, 13 февраля.
Восход солнца будет в 07:59 по местному времени.
Ночью температура воздуха будет плюс восемь градусов, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:31.