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Вид на Тбилиси в пасмурную погоду - площадь Героев и облака в небе

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1087)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210211/250857117/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-13-fevralya.html

Немного пасмурно, но сухо – синоптики обещают в столице в субботу без осадков, температура воздуха 12 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Преимущественно облачная и временами ясная погода ожидается в Тбилиси в субботу, 13 февраля.

Восход солнца будет в 07:59 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс восемь градусов, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1087)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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