Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 февраля

Немного пасмурно, но сухо – синоптики обещают в столице в субботу без осадков, температура воздуха 12 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Преимущественно облачная и временами ясная погода ожидается в Тбилиси в субботу, 13 февраля.

Восход солнца будет в 07:59 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс восемь градусов, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:31.