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Облака в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1088)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210212/250866452/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-14-fevralya.html

В воскресенье в столице, по прогнозам синоптиков, будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни – воздух прогреется всего до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В День всех влюбленных, в воскресенье, 14 февраля в Тбилиси ожидается частично облачная погода.

Восход солнца будет в 07:58 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс два градуса, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:32.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1088)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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