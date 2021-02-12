Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 февраля

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В воскресенье в столице, по прогнозам синоптиков, будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни – воздух прогреется всего до 13 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В День всех влюбленных, в воскресенье, 14 февраля в Тбилиси ожидается частично облачная погода.
Восход солнца будет в 07:58 по местному времени.
Ночью температура воздуха будет плюс два градуса, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:32.