Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 февраля

В воскресенье в столице, по прогнозам синоптиков, будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни – воздух прогреется всего до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В День всех влюбленных, в воскресенье, 14 февраля в Тбилиси ожидается частично облачная погода.

Восход солнца будет в 07:58 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс два градуса, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:32.