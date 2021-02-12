Дождь, снег и метель: погода в Грузии ухудшится

Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные дожди могут спровоцировать образование лавин и оползней в горных районах

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

В частности, 13 и 14 февраля в основном в западной части страны, в регионе Шида Картли ожидается дождь, а в высокогорье – сильный снег и метель.

Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, но временами может усилиться до 20-25 метров в секунду. На море ожидается шторм в 5-6 баллов.

Синоптики предупреждают, что ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и активизировать образование лавин и оползней в горных районах.