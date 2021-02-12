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Снежная зима в Бакуриани - зимняя дорога

Дождь, снег и метель: погода в Грузии ухудшится

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (231)
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Sputnik Грузия
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Специалисты предупреждают, что ожидаемые сильные дожди могут спровоцировать образование лавин и оползней в горных районах

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшения погоды на территории Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

Облака в небе над Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 февраля

В частности, 13 и 14 февраля в основном в западной части страны, в регионе Шида Картли ожидается дождь, а в высокогорье – сильный снег и метель.

Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, но временами может усилиться до 20-25 метров в секунду. На море ожидается шторм в 5-6 баллов.

Синоптики предупреждают, что ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и активизировать образование лавин и оползней в горных районах.

Темы:
Погода в Грузии (231)
Теги:
Грузия, Погода


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