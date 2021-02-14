Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 16 февраля

В столице Грузии во вторник ожидается дождливая погода, а столбик термометра опустится днем до плюс шести-семи градусов

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Дождь и понижение температуры ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 16 февраля.

Восход солнца будет в 07:55 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс два градуса, а днем столбик термометра поднимется до шести-семи градусов тепла. Начавшийся утром дождь усилится во второй половине дня.

Закат можно будет наблюдать в 18:34.