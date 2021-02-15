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Вид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду

Погода в Грузии резко ухудшится: синоптики предупреждают об опасности

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Непогода в Грузии (204)
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Sputnik Грузия
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Специалисты предупреждают, что сильные дожди могут спровоцировать образование лавин и оползней в горных районах

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и резкое падение температуры воздуха на территории Грузии в ближайшие дни, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

Снежная зима в Бакуриани - зимняя дорога
© Sputnik / STRINGER
Дождь, снег и метель: погода в Грузии ухудшится

Во вторник, 16 февраля, в Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег, в некоторых районах сильный. В среду и в четверг, 17-18 февраля, температура воздуха резко понизится, ожидаются осадки, в основном в виде снега, в высокогорье туман и метель. Шторм на море будет достигать 3-4 баллов.

Синоптики предупреждают – ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках в Западной Грузии, а в горных зонах формирование снежных лавин и оползневых процессов.

"Из-за сильного снегопада, ухудшенной видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильной дороги движение автотранспорта может быть ограничено", - отмечено в сообщении.

С пятницы до понедельника, 19-22 февраля, в ночное время мороз усилится, в низине в Западной Грузии будет минус 4 – 6. В регионе Квемо Картли в низине температура воздуха составит минус 5 – 7 градусов, а в регионе Шида Картли будет 11 – 13 градусов ниже нуля.

Значительное понижение температуры воздуха ночью на Колхидской низменности может повредить цитрусовые культуры, особенно лимон.

Темы:
Непогода в Грузии (204)
Теги:
Непогода в Грузии, Грузия


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