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Тбилиси зимой в пасмурную погоду - машины на набережной у Дома Юстиции

Точный прогноз в Тбилиси на четверг, 18 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы в четверг ожидает пасмурная погода, температура воздуха днем понизится до двух градусов

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода ожидается в Тбилиси в четверг, 18 февраля.

Восход солнца будет в 07:53 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет минус один градус, а днем столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:37.

Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


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