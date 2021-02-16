Точный прогноз в Тбилиси на четверг, 18 февраля

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Гостей и жителей грузинской столицы в четверг ожидает пасмурная погода, температура воздуха днем понизится до двух градусов
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода ожидается в Тбилиси в четверг, 18 февраля.
Восход солнца будет в 07:53 по местному времени.
Ночью температура воздуха будет минус один градус, а днем столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:37.