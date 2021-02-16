Точный прогноз в Тбилиси на четверг, 18 февраля

Гостей и жителей грузинской столицы в четверг ожидает пасмурная погода, температура воздуха днем понизится до двух градусов

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода ожидается в Тбилиси в четверг, 18 февраля.

Восход солнца будет в 07:53 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет минус один градус, а днем столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:37.