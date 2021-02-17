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Снегопад в Тбилиси - дома и машины в снегу

Как долго продлится непогода в Грузии?

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Непогода в Грузии (205)
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Sputnik Грузия
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Погода в Грузии резко ухудшилась в среду, 17 февраля. В большинстве районов, в том числе и в столице, выпал снег

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Снег, морозы, сильный ветер и облачная погода сохранятся на территории Грузии до 26 февраля, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

Погода в Грузии резко ухудшилась в среду, 17 февраля. В большинстве районов, в том числе и в столице, выпал снег. Сила ветра достигает 10-15 метров в секунду. В течение дня ожидаются метель и туман. Температура воздуха ночью понизится до минут 5-7 градусов, а днем будет 0 минус 2 градуса.

В четверг, 18 февраля, ожидается переменная облачность. Ночью и утром выпадет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, однако временами может усилиться до 18-20 метров в секунду. Ожидается метель. Температура воздуха ночью составит минус 11-13 градусов, а днем будет 4-6 градусов ниже нуля.

В пятницу и в субботу, 19 и 20 февраля, синоптики ожидаются переменную облачность. Возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит минус 13-15 градусов, а днем будет 5-7 мороза.

В воскресенье, 21 февраля, временами также будет облачно. Однако в основном без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 16-18 градусов, а днем ожидается 3-5 градусов ниже нуля.

Со следующей недели, с понедельника по среду, будет облачно. Ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит минут 14-16 градусов, а днем минус 2-4 градуса.

В четверг и в пятницу, 25-26 февраля, в основном будет облачно. Ожидается снег, временами сильный. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, возможны метель и туман. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов мороза, а днем будет 0 минус 2 градуса.

Темы:
Непогода в Грузии (205)


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