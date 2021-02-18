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Зимняя дорога - заснеженная трасса после снегопада

Дорога в направлении Турции открыта

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (449)
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Движение на автомагистрали Ахалкалаки-Карцахи расчищена и движение восстановлено для всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-турецкой границе, свободно, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

Из-за сложных метеорологических условий 17 февраля с утра на 1-36,5 километре дороги международного назначения Ахалкалаки-Карцахи был введен запрет на передвижение большегрузов и автобусов вместимостью более 30 человек.

К этому времени дорога от заносов расчищена и движение на автомагистрали полностью свободно.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (449)
Теги:
Погода, дороги, Грузия


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