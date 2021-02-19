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Снегопад и туман в Тбилиси - Метехская церковь и Метехский мост

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 21 февраля

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1093)
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Жителей и гостей грузинской столицы ждет холодная погода, днем столбик термометра поднимется до пяти градусов тепла

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Преимущественно облачная, холодная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 21 февраля.

Восход солнца будет в 07:48 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет ноль градусов, а днем столбик термометра поднимется до пяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:41.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1093)


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