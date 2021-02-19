Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 21 февраля

Жителей и гостей грузинской столицы ждет холодная погода, днем столбик термометра поднимется до пяти градусов тепла

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Преимущественно облачная, холодная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 21 февраля.

Восход солнца будет в 07:48 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет ноль градусов, а днем столбик термометра поднимется до пяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:41.