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снегопад в Озургети, Гурия

Опять метель: снегопад создал проблемы жителям Западной Грузии

администрация Озургети
Погода
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Темы:
Непогода в Грузии (208)
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На внутренних дорогах Озургети и Ланчхути, где интенсивно работает спецтехника, движение транспорта затруднено

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сильные осадки создали проблемы в селах муниципалитетов Озургети и Ланчхути региона Гурия, там уже третий день снегопад, сообщает телеканал Rustavi 2.

Электричество до сих пор не подается в четырех селах Озургети: Натанеби, Шрома, Тхинвали и Кончкати. Оно частично отключено в Байлети, Силаури и Джумати. По сообщению мэрии Озургети, до конца дня во всех селах будет восстановлено электроснабжение.

На внутренних дорогах сел Озургети и Ланчхути, где интенсивно работает техника, движение затруднено, а на центральных дорогах движение свободно.

Темы:
Непогода в Грузии (208)


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