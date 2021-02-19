Опять метель: снегопад создал проблемы жителям Западной Грузии

На внутренних дорогах Озургети и Ланчхути, где интенсивно работает спецтехника, движение транспорта затруднено

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сильные осадки создали проблемы в селах муниципалитетов Озургети и Ланчхути региона Гурия, там уже третий день снегопад, сообщает телеканал Rustavi 2.

Электричество до сих пор не подается в четырех селах Озургети: Натанеби, Шрома, Тхинвали и Кончкати. Оно частично отключено в Байлети, Силаури и Джумати. По сообщению мэрии Озургети, до конца дня во всех селах будет восстановлено электроснабжение.

На внутренних дорогах сел Озургети и Ланчхути, где интенсивно работает техника, движение затруднено, а на центральных дорогах движение свободно.