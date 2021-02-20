Точный прогноз погоды в Тбилиси на понедельник, 22 февраля

В понедельник в грузинской столице будет пасмурно, днем температура воздуха достигнет семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в понедельник, 22 февраля.

Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:43.