Точный прогноз погоды в Тбилиси на понедельник, 22 февраля

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В понедельник в грузинской столице будет пасмурно, днем температура воздуха достигнет семи градусов тепла
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в понедельник, 22 февраля.
Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:43.