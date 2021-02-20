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Снегопад в Тбилиси - дороги в снегу, машины медленно едут по узким улицам

Точный прогноз погоды в Тбилиси на понедельник, 22 февраля

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1094)
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Sputnik Грузия
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В понедельник в грузинской столице будет пасмурно, днем температура воздуха достигнет семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в понедельник, 22 февраля.

Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:43.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1094)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


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