Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 23 февраля

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В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 23 февраля.
Восход солнца будет в 07:45 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла. День обещает быть безветренным.
Закат можно будет наблюдать в 18:43.