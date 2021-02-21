Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 23 февраля

В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 23 февраля.

Восход солнца будет в 07:45 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла. День обещает быть безветренным.

Закат можно будет наблюдать в 18:43.