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Вид на город Тбилиси - проспект Руставели, прохожие в масках

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 23 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1095)
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Sputnik Грузия
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В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 23 февраля.

Восход солнца будет в 07:45 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до одного-двух градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести - семи градусов тепла. День обещает быть безветренным.

Закат можно будет наблюдать в 18:43.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1095)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси


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