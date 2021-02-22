Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 февраля

Погода
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0e/250034554.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210222/250961243/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-24-fevralya.html
Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в среду – температура воздуха днем достигнет 4 градусов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода, дождь и местами небольшой снег ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 24 февраля.
Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до четырех градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:44.