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Тбилиси - трафик. Машины едут по набережной

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в среду – температура воздуха днем достигнет 4 градусов

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода, дождь и местами небольшой снег ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 24 февраля.

Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до четырех градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:44.



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