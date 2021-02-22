Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 февраля

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода, дождь и местами небольшой снег ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 24 февраля.

Восход солнца будет в 07:44 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до четырех градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:44.