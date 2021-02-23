Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 25 февраля

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По прогнозам синоптиков, в четверг в грузинской столице будет ясная, но морозная погода
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Небольшой снег и мороз ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 25 февраля.
Восход солнца будет в 07:42 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до минус пяти градусов, а днем столбик термометра поднимется до нуля градусов тепла. Днем также ожидается минусовая температура.
Закат можно будет наблюдать в 18:45.