Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 25 февраля

По прогнозам синоптиков, в четверг в грузинской столице будет ясная, но морозная погода

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Небольшой снег и мороз ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 25 февраля.

Восход солнца будет в 07:42 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус пяти градусов, а днем столбик термометра поднимется до нуля градусов тепла. Днем также ожидается минусовая температура.

Закат можно будет наблюдать в 18:45.