12:24 24 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0294
  • 100 RUB4.4671
  • USD3.3169
Поиск
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги

В Грузии снегопад создал проблемы водителям грузовых автомобилей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Непогода в Грузии (210)
311 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210224/250985430/V-Gruzii-snegopad-sozdal-problemy-voditelyam-gruzovykh-avtomobiley.html

Из-за снегопада и гололеда запрещено движение для грузовых авто на дороге международного назначения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, ведущей к грузино-турецкой границе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сильный снегопад создал проблемы водителям грузовиков на дорогах Грузии, об этом сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Вид на город Тбилиси - набережная и центр столицы, Метехский мост
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 25 февраля

Таким образом, на отрезке 39-62 километров дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, для всех остальных видов авто движение свободно.

Также из-за снегопада и гололеда запрещено движение для грузовых авто на 138-158 километрах дороги международного назначения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, ведущей к грузино-турецкой границе. Движение для остальных авто свободно.

Такие же ограничения с вечера вторника действуют для трайлеров на отрезке Гоми-Сачхере дороги внутригосудартсвенного назначения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

Темы:
Непогода в Грузии (210)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Оппозиция провела митинг в Тбилиси после ареста Ники Мелия - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться