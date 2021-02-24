В Грузии снегопад создал проблемы водителям грузовых автомобилей

Из-за снегопада и гололеда запрещено движение для грузовых авто на дороге международного назначения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, ведущей к грузино-турецкой границе

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Сильный снегопад создал проблемы водителям грузовиков на дорогах Грузии, об этом сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Таким образом, на отрезке 39-62 километров дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, для всех остальных видов авто движение свободно.

Также из-за снегопада и гололеда запрещено движение для грузовых авто на 138-158 километрах дороги международного назначения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, ведущей к грузино-турецкой границе. Движение для остальных авто свободно.

Такие же ограничения с вечера вторника действуют для трайлеров на отрезке Гоми-Сачхере дороги внутригосудартсвенного назначения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.