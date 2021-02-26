Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 28 февраля

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Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 28 февраля.
Восход солнца будет в 07:38 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до плюс одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:49.