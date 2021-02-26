11:53 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Памятник Вахтангу Горгасали и Метехская церковь на набережной Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 28 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1099)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210226/251008226/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-28-fevralya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 28 февраля.

Восход солнца будет в 07:38 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до плюс одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:49.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1099)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться