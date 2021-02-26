Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 28 февраля

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 28 февраля.

Восход солнца будет в 07:38 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до плюс одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:49.