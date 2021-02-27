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Вид на город Тбилиси - набережная и офис партии Грузинская мечта

Точный прогноз погоды в Тбилиси: какая погода будет в первый день весны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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По прогнозам синоптиков, в понедельник в грузинской столице ожидается ясная и солнечная погода

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в понедельник, 1 марта.

Восход солнца будет в 07:33 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:52.

Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси


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