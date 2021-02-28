Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 2 марта

Днем во вторник в столице столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов тепла, но будет дуть слабый ветер

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 2 марта.

Восход солнца будет в 07:34 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов тепла. В некоторых районах столицы ожидается слабый ветер.

Закат можно будет наблюдать в 18:51.