Точный прогноз в Тбилиси на среду, 3 марта

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Первые весенние дни в столице не особенно теплые, но без осадков, минусовой температуры уже нет и ночью, вот-вот появятся первые зеленые листики
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 марта.
Восход солнца будет в 07:33 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до десяти градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:53.