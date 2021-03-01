Точный прогноз в Тбилиси на среду, 3 марта

Первые весенние дни в столице не особенно теплые, но без осадков, минусовой температуры уже нет и ночью, вот-вот появятся первые зеленые листики

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 марта.

Восход солнца будет в 07:33 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до десяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:53.