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Вид на город Тбилиси - Метехский мост и маршрутное такси

Точный прогноз в Тбилиси на среду, 3 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1101)
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Sputnik Грузия
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Первые весенние дни в столице не особенно теплые, но без осадков, минусовой температуры уже нет и ночью, вот-вот появятся первые зеленые листики

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 марта.

Восход солнца будет в 07:33 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до одного градуса, а днем столбик термометра поднимется до десяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:53.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1101)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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