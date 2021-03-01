15:14 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Дерево во время сильного ветра в городе Мцхета

В ближайшие дни в Грузии ожидается сильный ветер и пасмурная погода

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (233)
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210301/251036678/V-blizhayshie-dni-v-Gruzii-ozhidaetsya-silnyy-veter-i-pasmurnaya-pogoda.html

Март показывает свой норов – еще не так тепло, но уже не так холодно, столбик термометра медленно поднимается вверх

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Грузии 1-4 марта в некоторых районах страны временами ожидается пасмурная погода, местами с осадками, сообщает Национальное агентство окружающей среды в Facebook.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в низине составит от 5 градусов до 10 градусов тепла.

2 марта возможен небольшой дождь. 3-4 марта в некоторых местах будет дуть сильный западный ветер.

С 5 марта на большей части территории страны погода улучшится и потеплеет.

Температура воздуха 1-4 марта достигнет 8-10 градусов, а 5 марта будет сравнительно теплее.

Темы:
Погода в Грузии (233)
Теги:
Погода, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
Жилищный вопрос: почему Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго” - видео
Жилищный вопрос: почему Трампа хотят выселить из "Мар-а-Лаго" – видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться