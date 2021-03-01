В ближайшие дни в Грузии ожидается сильный ветер и пасмурная погода

Март показывает свой норов – еще не так тепло, но уже не так холодно, столбик термометра медленно поднимается вверх

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Грузии 1-4 марта в некоторых районах страны временами ожидается пасмурная погода, местами с осадками, сообщает Национальное агентство окружающей среды в Facebook.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в низине составит от 5 градусов до 10 градусов тепла.

2 марта возможен небольшой дождь. 3-4 марта в некоторых местах будет дуть сильный западный ветер.

С 5 марта на большей части территории страны погода улучшится и потеплеет.

Температура воздуха 1-4 марта достигнет 8-10 градусов, а 5 марта будет сравнительно теплее.