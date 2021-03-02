Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 4 марта

Синоптики обещают в четверг в столице небольшую облачность, но без дождя, воздух прогреется до 9-10 градусов

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 4 марта.

Восход солнца будет в 07:31 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до двух-трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до девяти-десяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:54.