12:28 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на площади Орбелиани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 4 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1102)
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0f/250895771.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210302/251044422/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-4-marta.html

Синоптики обещают в четверг в столице небольшую облачность, но без дождя, воздух прогреется до 9-10 градусов

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 4 марта.

Восход солнца будет в 07:31 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до двух-трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до девяти-десяти градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:54.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1102)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
На железнодорожной сортировочной станции в Тбилиси загорелась цистерна - видео
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тбилиси - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться