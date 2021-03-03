Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 5 марта

Погода
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1c/251028778.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210303/251055343/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-5-marta.html
По прогнозам синоптиков, в пятницу в грузинской столице будет теплая и ясная погода – до 11 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 5 марта.
Восход солнца будет в 07:30 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до двух-трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:55.