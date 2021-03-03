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Вид на город Тбилиси - памятник Вахтангу Горгасали и Метехский мост

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 5 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1103)
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Sputnik Грузия
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По прогнозам синоптиков, в пятницу в грузинской столице будет теплая и ясная погода – до 11 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 5 марта.

Восход солнца будет в 07:30 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до двух-трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:55.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1103)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


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