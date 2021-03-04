13:53 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Вид на город Тбилиси - район Авлабари, старые дома

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 6 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1c/251028448.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210304/251065422/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-6-marta.html

По прогнозам синоптиков, в субботу в грузинской столице будет солнечная погода – плюс 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 6 марта.

Восход солнца будет в 07:28 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 1-2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:56.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться