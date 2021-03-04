Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 6 марта

По прогнозам синоптиков, в субботу в грузинской столице будет солнечная погода – плюс 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 6 марта.

Восход солнца будет в 07:28 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 1-2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:56.