11:09 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Расчистка заснеженной дороги за городом

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

FB / ROADS DEPARTMENT OF GEORGIA
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (456)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210304/251065869/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii--poslednie-novosti.html

Весенний снегопад все еще не оставляет дорожников без работы – в эти дни им приходится интенсивно расчищать горные дороги от снега

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Дорога на перевале Накерала в Западной Грузии расчищена – ограничения для легкового автотранспорта сняты, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

Однако к этому времени из-за интенсивного снегопада на 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.

Расчищена и автомагистраль международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На 138-158 км участке дороги (Чумателети-Хуневи) восстановлено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги движение свободно для всех видов автотранспорта.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (456)
Теги:
Погода, дороги, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
Дорога-спасение: в Грузии построят новый путь к Верхнему Ларсу - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться