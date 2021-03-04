Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Весенний снегопад все еще не оставляет дорожников без работы – в эти дни им приходится интенсивно расчищать горные дороги от снега

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Дорога на перевале Накерала в Западной Грузии расчищена – ограничения для легкового автотранспорта сняты, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

Однако к этому времени из-за интенсивного снегопада на 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.

Расчищена и автомагистраль международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. На 138-158 км участке дороги (Чумателети-Хуневи) восстановлено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги движение свободно для всех видов автотранспорта.