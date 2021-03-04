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Облака в небе над Тбилиси

Март непредсказуем – какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (234)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210304/251069271/Mart-nepredskazuem---kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-blizhayshie-dni-v-Gruzii.html

Первый весенний месяц не устает преподносить сюрпризы – температурная кривая взлетает то вверх до 20 градусов, то сползает вниз до десяти, не избежать в ближайшие дни и дождей с ветрами

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. С 5 по 7 марта в Грузии ожидается теплая и без осадков погода, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

С 5 по 6 марта в Грузии ожидается теплая и без осадков погода. 6 марта в низине Западной Грузии ожидается +18...+20 и +15...+17 градусов в Восточной Грузии.

"7 марта относительно холодные и влажные воздушные массы распространятся с северо-запада Черного моря, ожидаются дожди, снег в горах, метель в высоких горах (преимущественно в западной части страны), временами будут дуть сильные западные ветры, температура воздуха в Западной Грузии значительно понизится", – говорится в сообщении.

5-6 марта в Тбилиси не ожидается осадков. Температура воздуха составит +14...+16, а 7 марта +10...+12 градусов. 7 марта ожидается небольшой дождь, временами будут дуть сильные ветры с северо-запада.

Темы:
Погода в Грузии (234)
Теги:
Погода, Грузия

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