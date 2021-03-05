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Вид на город Тбилиси - отель Biltmore Tower в солнечный день

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 7 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1104)
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Sputnik Грузия
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Воскресный день в столице будет безоблачным, никаких осадков, синоптики обещают до десяти градусов тепла

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 7 марта.

Восход солнца будет в 07:27 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:57.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1104)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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