Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 7 марта

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Воскресный день в столице будет безоблачным, никаких осадков, синоптики обещают до десяти градусов тепла
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 7 марта.
Восход солнца будет в 07:27 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:57.