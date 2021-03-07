16:33 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Облачное небо над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 9 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1105)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210307/251095043/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-9-marta.html

Гостей и жителей грузинской столицы ждет облачная погода, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 марта.

Восход солнца будет в 07:23 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. В некоторых районах города может дуть несильный, но холодный ветер.

Осадков не ожидается.

Закат можно будет наблюдать в 18:59.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1105)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках
Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото
Кошкин дом: активисты открыли коворкинг с котами
Кошкин дом: активисты открыли коворкинг с котами - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться