Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 9 марта

Гостей и жителей грузинской столицы ждет облачная погода, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 марта.

Восход солнца будет в 07:23 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. В некоторых районах города может дуть несильный, но холодный ветер.

Осадков не ожидается.

Закат можно будет наблюдать в 18:59.