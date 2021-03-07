Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 9 марта

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Гостей и жителей грузинской столицы ждет облачная погода, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 марта.
Восход солнца будет в 07:23 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. В некоторых районах города может дуть несильный, но холодный ветер.
Осадков не ожидается.
Закат можно будет наблюдать в 18:59.