Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 10 марта

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Гостей и жителей грузинской столицы ждет ясная погода, днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ясная, солнечная и местами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 10 марта.
Восход солнца будет в 07:22 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:01.