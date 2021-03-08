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Погода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 10 марта

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1106)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы ждет ясная погода, днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ясная, солнечная и местами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 10 марта.

Восход солнца будет в 07:22 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:01.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1106)

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