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Снегопад в Тбилиси - пробки из-за снега на дорогах

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 11 марта

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1107)
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Sputnik Грузия
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Март продолжает чудить – мокрый снег ожидается в столице и в четверг, температура составит всего четыре градуса тепла. Весна, похоже, заплутала

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Облачная погода, временами снег с дождем ожидают жителей и гостей Тбилиси в четверг, 11 марта.

Восход солнца будет в 07:20 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:02.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1107)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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