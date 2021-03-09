Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 11 марта

Март продолжает чудить – мокрый снег ожидается в столице и в четверг, температура составит всего четыре градуса тепла. Весна, похоже, заплутала

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Облачная погода, временами снег с дождем ожидают жителей и гостей Тбилиси в четверг, 11 марта.

Восход солнца будет в 07:20 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:02.