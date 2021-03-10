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Вид на город Тбилиси - набережная и машины в пробке у Сухого моста

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 12 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1108)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210310/251122661/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-12-marta.html

Пятница не особенно порадует – если синоптики не "промахнулись" с прогнозом, то день будет холоднее ночи. Вот вам и март

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Облачная погода, временами слабый снег ожидают жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 12 марта.

Восход солнца будет в 07:18 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до 3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:03.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1108)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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