Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 12 марта

Пятница не особенно порадует – если синоптики не "промахнулись" с прогнозом, то день будет холоднее ночи. Вот вам и март
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Облачная погода, временами слабый снег ожидают жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 12 марта.
Восход солнца будет в 07:18 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до 3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:03.
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Основное внимание грузинской прессы вращалось на минувшей неделе вокруг ареста Ники Мелия, новых поворотов в отношениях власти и оппозиции и попыток придать политическую окраску скандалу, вызванному очередным срывом ввоза вакцины от коронавируса
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