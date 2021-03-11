Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 марта

По прогнозам синоптиков в субботу в грузинской столице будет пасмурная погода

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 13 марта.

Восход солнца будет в 07:17 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:04.