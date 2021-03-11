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Вид на город Тбилиси днем в пасмурную погоду. Район Исани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1109)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210311/251134568/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-13-marta.html

По прогнозам синоптиков в субботу в грузинской столице будет пасмурная погода

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 13 марта.

Восход солнца будет в 07:17 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:04.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1109)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси

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