Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 13 марта

По прогнозам синоптиков в субботу в грузинской столице будет пасмурная погода
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 13 марта.
Восход солнца будет в 07:17 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:04.
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