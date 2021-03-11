Снег, метель, шторм – погода в Грузии ухудшится

В ближайшие дни зима напомнит о себе снегом и метелями, на части территории Грузии погода будет совсем не весенней – температура упадет до минус 4-7 градусов

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Со второй половины 11 марта до 13 марта в Грузии погода ухудшится – ожидаются осадки, местами в виде снега, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

12 марта в основном будет идти снег, в некоторых местах сильный. В высокогорье ожидаются туман и метель, а на море трех-четырехбалльный шторм.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках на западе Грузии, а в горных зонах страны могут формироваться лавины и оползни.

Из-за гололеда, лавиноопасности, метели и ухудшения видимости на дорогах Грузии могут возникнуть проблемы с передвижением. 13-15 марта в ночные часы в Картли и Кахети температура понизится до -4...-7, что негативно может повлиять на фруктовые деревья, находящийся в стадии цветения, и на озимые посевы пшеницы.