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Погода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег

Снег, метель, шторм – погода в Грузии ухудшится

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (235)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210311/251134941/Sneg-metel-shtorm--pogoda-v-Gruzii-ukhudshitsya.html

В ближайшие дни зима напомнит о себе снегом и метелями, на части территории Грузии погода будет совсем не весенней – температура упадет до минус 4-7 градусов

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Со второй половины 11 марта до 13 марта в Грузии погода ухудшится – ожидаются осадки, местами в виде снега, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

12 марта в основном будет идти снег, в некоторых местах сильный. В высокогорье ожидаются туман и метель, а на море трех-четырехбалльный шторм.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках на западе Грузии, а в горных зонах страны могут формироваться лавины и оползни.

Из-за гололеда, лавиноопасности, метели и ухудшения видимости на дорогах Грузии могут возникнуть проблемы с передвижением. 13-15 марта в ночные часы в Картли и Кахети температура понизится до -4...-7, что негативно может повлиять на фруктовые деревья, находящийся в стадии цветения, и на озимые посевы пшеницы.

Темы:
Погода в Грузии (235)
Теги:
Погода, Грузия

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