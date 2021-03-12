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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - парк Рике и Калаубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1110)
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Sputnik Грузия
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Весной пока не пахнет и в воскресенье погода в столице не особенно будет радовать – облачность и всего семь градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Преимущественно облачная, местами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 14 марта.

Восход солнца будет в 07:15 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до минус 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:05.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1110)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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