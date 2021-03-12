Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 14 марта

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Весной пока не пахнет и в воскресенье погода в столице не особенно будет радовать – облачность и всего семь градусов выше нуля
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Преимущественно облачная, местами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 14 марта.
Восход солнца будет в 07:15 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до минус 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:05.