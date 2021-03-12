Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Снегоочистительным машинам в эти дни приходится работать интенсивно – март в Грузии оказался необычно снежным

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы на дорогах Грузии, сообщает департамент автомобильных дорог.

На участке Гоми-Сачхере дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Западная Грузия) запрещено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за неблагоприятных погодных условий. Для всех остальных видов транспорта движение свободно. Также на остальных отрезках этой дороги движение свободно для всех видов транспорта.

Ограничения действовали и на 20-90 километре дороги международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Было запрещено передвижения для грузовых машин с прицепом и полуприцепом, но в результате интенсивных снегоочистительных работ, движение полностью восстановлено.

Подобное ограничение действовало и на участке Чумалети-Хуневи дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сейчас движение полностью восстановлено.

Сложная ситуация и в высокогорной Сванети. На отрезке Ушгули-Ласдили дороги внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение для всех видов транспорта.

На отрезке Джвари-Ушгули этой же дороги запрещено движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для транспортных средств, вместимостью более 30 посадочных мест.

На отрезке Хаиши-Ушгули допустимо передвижение только при наличии противоскользящих цепей. Свободно могут передвигаться автомобили с двумя и более ведущими мостами. На отрезке Зугдиди-Джвари движение свободно.