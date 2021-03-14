Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 16 марта

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В столице во вторник ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется днем до десяти-одиннадцати градусов тепла
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Преимущественно облачная погода, местами кратковременный дождь ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 16 марта.
Восход солнца будет в 07:11 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до десяти-одиннадцати градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:07.