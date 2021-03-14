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Тбилиси в тумане в дождь - аллея Сололаки и статуя Мать Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 16 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1111)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210314/251165217/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-16-marta.html

В столице во вторник ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется днем до десяти-одиннадцати градусов тепла

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Преимущественно облачная погода, местами кратковременный дождь ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 16 марта.

Восход солнца будет в 07:11 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до десяти-одиннадцати градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:07.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1111)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Погода, Тбилиси

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