Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 16 марта

В столице во вторник ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется днем до десяти-одиннадцати градусов тепла

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Преимущественно облачная погода, местами кратковременный дождь ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 16 марта.

Восход солнца будет в 07:11 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до десяти-одиннадцати градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:07.