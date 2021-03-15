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Вид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани

Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Sputnik Грузия
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Синоптики предупреждают, что с потеплением на западе стране возможны наводнения, снежные лавины и оползни

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Грузии 16-18 марта ожидается значительное повышение температуры воздуха, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Погода в Тбилиси - машины едут по набережной в снег
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Снег, метель, шторм – погода в Грузии ухудшится

В эти дни временами возможны дожди, в высокогорье снег, в некоторых местах сильный. Возможно, будет туман и метель.

18 марта будет дуть сильный ветер западного направления. На море ожидается 3-4 балльный шторм.

В горных регионах дожди и интенсивное таяние снега могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках. На маленьких реках в Западной Грузии ожидается половодье, а в горных зонах могут формироваться снежные лавины и активизироваться оползневые процессы.

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Теги:
Синоптики, Грузия, Погода

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