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Тбилиси зимой в пасмурную погоду - машины на набережной у Дома Юстиции

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 18 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1113)
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Sputnik Грузия
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Март совсем не радует – в четверг в столице синоптики прогнозируют пасмурный день с дождем и всего десять градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Облачная погода и дождь ждут жителей и гостей Тбилиси в четверг, 18 марта.

Восход солнца будет в 07:08 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до семи градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:10.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1113)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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