Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 18 марта

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Март совсем не радует – в четверг в столице синоптики прогнозируют пасмурный день с дождем и всего десять градусов тепла
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Облачная погода и дождь ждут жителей и гостей Тбилиси в четверг, 18 марта.
Восход солнца будет в 07:08 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит до семи градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:10.
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