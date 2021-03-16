Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 18 марта

Март совсем не радует – в четверг в столице синоптики прогнозируют пасмурный день с дождем и всего десять градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Облачная погода и дождь ждут жителей и гостей Тбилиси в четверг, 18 марта.

Восход солнца будет в 07:08 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до семи градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:10.

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