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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения

Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе России ограничено

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (159)
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По участку Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс не смогут проехать большегрузы с прицепами и полуприцепами

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. На автотрассе, ведущей к грузино-российской границе, из-за снега и гололеда введен запрет на передвижение большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, запрет на движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Для остального вида транспорта движение свободно.

По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. А участок Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (159)
Теги:
Верхний Ларс, дороги, Грузия

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