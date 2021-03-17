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Вид на город Тбилиси - воздушный шар виден из района Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 19 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1114)
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Sputnik Грузия
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Пятница в столице будет переменчива, как и сам март, но без осадков, температура воздуха составит 12 градусов

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Временами ясная и солнечная, временами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 19 марта.

Восход солнца будет в 07:06 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до двух градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:11.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1114)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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