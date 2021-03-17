Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 19 марта

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Пятница в столице будет переменчива, как и сам март, но без осадков, температура воздуха составит 12 градусов
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Временами ясная и солнечная, временами частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 19 марта.
Восход солнца будет в 07:06 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит до двух градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:11.
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