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Небо в облаках над столицей Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 20 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1115)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210318/251200885/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-20-marta.html

Суббота в столице будет облачной, но время от времени покажется и весеннее солнце, воздух прогреется до 13 градусов

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 20 марта.

Восход солнца будет в 07:05 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до одного градуса выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:12.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1115)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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