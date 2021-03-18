Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 20 марта

Суббота в столице будет облачной, но время от времени покажется и весеннее солнце, воздух прогреется до 13 градусов

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 20 марта.

Восход солнца будет в 07:05 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до одного градуса выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:12.

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