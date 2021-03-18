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Снегопад и туман в Тбилиси - мост Бараташвили в снегу

Прогнозы погоды в Грузии станут еще более точными

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (236)
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Sputnik Грузия
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В Грузии уже установлено два современных радара: в регионах Имерети и Кахети - для получения точной метеорологической информации, заявил министр

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В текущем году близ Тбилиси планируется установить современный метеорадар для получения более полной метеорологической информации, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ходе своего выступления в парламенте в рамках "министерского часа".

По информации Давиташвили, в 2021 году планируется разместить современный радар недалеко от Тбилиси, для обработки метеорологических данных на территории регионов Шида Картли, Квемо Картли, а также Самцхе-Джавахети.

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© AP Photo / Owen Humphreys / PA
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"У нас будет полная и качественная метеорологическая информация для профилактических мер, а также для инфраструктуры, сельского хозяйства и других сфер. Это очень важно. У нас будет очень точная система прогнозирования погоды", - заявил Давиташвили.

В Грузии уже установлено два современных радара: в регионах Имерети и Кахети.

"В 2020 году в Кутаиси установили современный радар. Это самые современные системы, самое современное оборудование для получения точной метеорологической информации, которая полностью покрывает Западную Грузию", - отметил министр.

Давиташвили подчеркнул, информация, полученная с трех метеорадаров, практически охватит всю Грузию.

Темы:
Погода в Грузии (236)
Теги:
Прогноз погоды в Грузии, Прогноз погоды, Погода, Грузия

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