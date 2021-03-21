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Вид на город Тбилиси - гора Мтацминда и мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 23 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1117)
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В ночные часы температура воздуха опустится до семи градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-15 градусов

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода и кратковременный дождь в ночные часы ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 23 марта.

Восход солнца будет в 06:59 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до семи градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-15 градусов. В некоторых районах будет ветрено.

Закат можно будет наблюдать в 19:15.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1117)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси, Грузия

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