Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 23 марта

В ночные часы температура воздуха опустится до семи градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-15 градусов

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода и кратковременный дождь в ночные часы ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 23 марта.

Восход солнца будет в 06:59 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха опустится до семи градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 14-15 градусов. В некоторых районах будет ветрено.

Закат можно будет наблюдать в 19:15.