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Облака в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1118)
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Sputnik Грузия
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Кажется, начинает теплеть – в среду синоптики обещают в столице хоть и облачную погоду, но до 19 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Частично облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей и гостей Тбилиси в среду, 24 марта.

Восход солнца будет в 06:58 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до десяти градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 17-19 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:16.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1118)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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