Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 марта

Кажется, начинает теплеть – в среду синоптики обещают в столице хоть и облачную погоду, но до 19 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Частично облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей и гостей Тбилиси в среду, 24 марта.

Восход солнца будет в 06:58 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит до десяти градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 17-19 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:16.

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