Какая погода ждет жителей Грузии до конца рабочей недели?

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в Западной Грузии не исключены наводнения

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Со второй половины дня понедельника и до пятницы на большей части территории Грузии ожидаются дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

В высокогорных районах ожидается снег, местами сильный. Возможны туман и метель. В дни 24-25 марта местами будет дуть сильный западный ветер.

На море возможен шторм силой 3-4 балла.

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в Западной Грузии не исключены наводнения.

В горных районах сохраняется угроза схода лавин, не исключены оползни.

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