17:00 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Облака над Тбилиси - скрытая в тумане гора Мтацминда и телевышка

Какая погода ждет жителей Грузии до конца рабочей недели?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (237)
11501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210322/251238061/Kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-Gruzii-do-kontsa-rabochey-nedeli.html

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в Западной Грузии не исключены наводнения

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Со второй половины дня понедельника и до пятницы на большей части территории Грузии ожидаются дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Облака в небе над Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 24 марта

В высокогорных районах ожидается снег, местами сильный. Возможны туман и метель. В дни 24-25 марта местами будет дуть сильный западный ветер.

На море возможен шторм силой 3-4 балла.

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии, в Западной Грузии не исключены наводнения.

В горных районах сохраняется угроза схода лавин, не исключены оползни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погода в Грузии (237)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
О чем другие молчат-III сезон - Немирный атом: 10 лет со дня аварии на Фукусиме
О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться