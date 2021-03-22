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Снег в высокогорном Хулойском районе Аджарии

Снег и проливной дождь создали проблемы в высокогорной Аджарии

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Погода в Грузии (238)
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Sputnik Грузия
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Аномальная весна со снегом и дождями сделала практически непроходимыми дороги в Хуло и Шуахеви, их приходится постоянно расчищать, чтобы местное население могло свободно передвигаться

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Угроза оползней возникла в высокогорной Аджарии в результате снега и двухдневного проливного дождя, сообщается на странице Департамента автомобильных дорог Аджарии.

Соответствующие службы ведут расчистку дорог от снега и наносов.

"На данном этапе работы по очистке на основных направлениях завершены, а на остальных участках работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также уже второй день ведутся работы по уборке снега на дорогах в высокогорных муниципалитетах Хуло и Шуахеви. Местное население практически лишено возможности передвигаться.

По прогнозам синоптиков, до 26 марта на большей части территории Грузии ожидаются дожди.

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Темы:
Погода в Грузии (238)
Теги:
Погода, Аджария, Грузия

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