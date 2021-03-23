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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения

Верхний Ларс сегодня: движения к границе с Россией закрыто для всех видов транспорта

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (163)
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На Крестовом перевале объявлена высокая лавиноопасность – введен запрет на движение всех транспортных средств в направлении грузино-российской границы

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Из-за высокой лавиноопасности движение для всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Запрет действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Облака над Тбилиси - скрытая в тумане гора Мтацминда и телевышка
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение будет осуществляться в безостановочном режиме. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (163)
Теги:
Погода, Верхний Ларс, Грузия

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