Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 26 марта

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Опять прохладно, опять облачно и к тому же вечером дождь – синоптики обещают в пятницу в столице не более 12 градусов
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Переменчивая, времена ясная, временами облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 26 марта.
Восход солнца будет в 06:55 по местному времени.
К вечеру ожидается дождь.
В ночные часы температура воздуха составит до пяти градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:19.
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