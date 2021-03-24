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Чайки над Курой на тбилисской набережной

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 26 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1120)
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Sputnik Грузия
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Опять прохладно, опять облачно и к тому же вечером дождь – синоптики обещают в пятницу в столице не более 12 градусов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Переменчивая, времена ясная, временами облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 26 марта.

Восход солнца будет в 06:55 по местному времени.

К вечеру ожидается дождь.

В ночные часы температура воздуха составит до пяти градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10-11 градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:19.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1120)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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