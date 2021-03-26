Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 28 марта

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Опять холодает, март кончается, а весны по-прежнему не видно и в воскресенье в столице воздух прогреется всего на десять градусов
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Частично облачная и частично ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 28 марта.
Восход солнца будет в 06:51 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит до четырех градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:21.
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