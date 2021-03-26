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Пасмурное небо над столицей Грузии

Сумасшедший март: какая погода ожидается в Грузии до конца месяца

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210326/251280337/Sumasshedshiy-mart-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-Gruzii-do-kontsa-mesyatsa.html

Погода в Грузии до конца марта будет переменчивой: дождливые дни будут сменять солнечные

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ожидается дождливая погода, местами сильный ветер, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Отмечается, что 26-27 марта в Грузии сохранится относительно холодная и дождливая погода, температура воздуха в низинах будет +5, +10 градусов. В горах пойдет снег, возможны метель и туман.

"27 марта местами будет сильный ветер. 28 марта осадки ожидаются лишь в отдельных районах, температура поднимется до +8, +13 градусов. 29-31 марта в Западной Грузии будет преимущественно без осадков и потеплеет до +12, +17 градусов", - говорится на странице агентства.

Также 30-31 марта в Восточной Грузии ожидается преимущественно пасмурная, а иногда и дождливая погода. Температура воздуха будет +7, +12 градусов.

Что касается столицы, 26-27 марта в Тбилиси возможен небольшой дождь, 27 марта ожидается сильный ветер. 28-29 марта осадков не будет, а 30-31 марта ожидается дождливая погода.

Температура воздуха поднимется до +10, +12 градусов.

Теги:
Прогноз погоды, Грузия

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