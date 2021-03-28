Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 30 марта

В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 30 марта.

Восход солнца будет в 06:48 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:23.