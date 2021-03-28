Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 30 марта

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В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 30 марта.
Восход солнца будет в 06:48 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов.
Закат можно будет наблюдать в 19:23.