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Вид на дома у Сухого моста в центре Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 30 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1123)
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Sputnik Грузия
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В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 30 марта.

Восход солнца будет в 06:48 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет четыре градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется до восьми-девяти градусов.

Закат можно будет наблюдать в 19:23.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1123)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси

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